Почти половина американцев чувствуют себя чужими в США, показал опрос

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Почти половина американцев чувствуют себя чужими в США, следует из опроса некоммерческой организации "Институт изучения общественных религий" (PRRI).
Согласно опросу, 46% американцев чувствуют себя чужими в своей стране, тогда как 51% респондентов не разделяют это чувство. Среди республиканцев, только 30% опрошенных чувствуют отчуждение, а среди демократов - 59%. При этом, больше половины латиноамериканцев (56%) и темнокожего населения (53%), а также 50% жителей азиатского или тихоокеанского происхождения не чувствует себя в США как дома.
В качестве причины опрошенные называют резкие изменения внутри США. В частности, более половины респондентов указывают на сокращения в рамках программ медицинского обслуживания (60%), образования и исследований (55%), на торговые пошлины (54%), а также на увеличение финансирования для рейдов на иммигрантов (52%).
Опрос был проведен среди 5543 совершеннолетних граждан США в период с 15 августа по 8 сентября. Погрешность составляет около 1,8 процентных пункта.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Опрос показал, как американцы относятся к Трампу
8 июля, 23:47