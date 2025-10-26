Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 26.10.2025
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник...
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Александровка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Нечволодовка, Кутьковка, Моначиновка и Купянск Харьковской области.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
