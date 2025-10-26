МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав, который использовали ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, российские подразделения успешно уничтожают противника в зоне ответственности своих группировок:
- Бойцы "Днепра" уничтожили до 50 боевиков ВСУ.
- Подразделения "Востока" ликвидировали около 300 украинских солдат.
- Группировка войск "Запад" поразила живую силу шести бригад — противник потерял до 230 военнослужащих.
- Подразделения "Южной" уничтожили более 240 украинских военных.
- Бойцы "Центра" ликвидировали 505 военнослужащих ВСУ.
