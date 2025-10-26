Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросили в бой в Сумской области батальон не получивших выплату боевиков - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 26.10.2025 (обновлено: 06:43 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050650443.html
ВСУ бросили в бой в Сумской области батальон не получивших выплату боевиков
ВСУ бросили в бой в Сумской области батальон не получивших выплату боевиков - РИА Новости, 26.10.2025
ВСУ бросили в бой в Сумской области батальон не получивших выплату боевиков
ВСУ перебросили в Сумскую область вновь сформированный батальон, бойцы которого до сих пор не получили денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T06:41:00+03:00
2025-10-26T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251025/obstanovka-2050407111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Владимир Путин
ВСУ бросили в бой в Сумской области батальон не получивших выплату боевиков

ВСУ перебросили в Сумскую область вновь сформированный батальон

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область вновь сформированный батальон, бойцы которого до сих пор не получили денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ продолжает переброску резервов в Сумскую область. По данным открытых источников, в составе 47-й отдельной механизированной бригады сформирован новый 98-й батальон, который уже выполняет боевые задачи на направлении. Примечательно, что военнослужащие батальона до сих пор не получают денежное довольствие", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Намечается пять котлов: что происходит на фронтах СВО
Вчера, 08:00
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала