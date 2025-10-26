МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область вновь сформированный батальон, бойцы которого до сих пор не получили денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ продолжает переброску резервов в Сумскую область. По данным открытых источников, в составе 47-й отдельной механизированной бригады сформирован новый 98-й батальон, который уже выполняет боевые задачи на направлении. Примечательно, что военнослужащие батальона до сих пор не получают денежное довольствие", — сказал собеседник агентства.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
