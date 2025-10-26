https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050650308.html
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки - РИА Новости, 26.10.2025
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки
Неудачная контратака ВСУ в районе Константиновки на сумском направлении привела к потере штурмовой группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T06:38:00+03:00
2025-10-26T06:38:00+03:00
2025-10-26T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_22434eda7e8b95790823a6af2d7abaf8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_a0ac3ce414f8c4d468d6399e96eeeb03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Константиновки