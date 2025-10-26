Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050650308.html
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки - РИА Новости, 26.10.2025
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки
Неудачная контратака ВСУ в районе Константиновки на сумском направлении привела к потере штурмовой группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T06:38:00+03:00
2025-10-26T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_22434eda7e8b95790823a6af2d7abaf8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_a0ac3ce414f8c4d468d6399e96eeeb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли штурмовую группу в районе Константиновки

Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Военнослужащие группировки войск Центр у самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Неудачная контратака ВСУ в районе Константиновки на сумском направлении привела к потере штурмовой группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ попытались провести контратаку в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Штурмовая группа заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена комплексным огневым поражением", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала