Тяжелая механизированная бригада ВСУ осталась без техники
Тяжелая механизированная бригада ВСУ осталась без техники - РИА Новости, 26.10.2025
Тяжелая механизированная бригада ВСУ осталась без техники
Тяжелая механизированная бригада ВСУ на харьковском направлении осталась без автомобильной техники из-за ударов БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 26.10.2025
Тяжелая механизированная бригада ВСУ осталась без техники
Тяжелая механизированная бригада ВСУ лишилась автопарка из-за ударов дронов