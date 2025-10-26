https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050640271.html
Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени
Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени - РИА Новости, 26.10.2025
Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени
Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", при помощи дронов устраивают засады и уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени в... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T03:13:00+03:00
2025-10-26T03:13:00+03:00
2025-10-26T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042657639_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_1500cb5d58a24cf28db7d037eef7f594.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042657639_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_887793f22c30cb81fb8e690fada73cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени
"Ахмат" при помощи БПЛА устраивает засады ВСУ у Хотени в Сумской области
КУРСК, 26 окт - РИА Новости. Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", при помощи дронов устраивают засады и уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Аид".
Ранее в МО РФ
заявили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ
в районе ряда населенных пунктов Сумской области
, в том числе поселка Хотень.
"В основном у них узел транспортный идет к Хотении и от Хотени. Дороги мы пытаемся пробивать дронами. Успешно вполне ловим на засадах, в дорожных засадах, так называемой тактикой и ждунов противника на ротациях. Здесь все зависит именно от мастерства сейчас развития дронов и расчётов БПЛА", - пояснил "Аид".