Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 26.10.2025
Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени
Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени
Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени
Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", при помощи дронов устраивают засады и уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени

"Ахмат" при помощи БПЛА устраивает засады ВСУ у Хотени в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета FPV-дронов
Боевая работа расчета FPV-дронов
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
КУРСК, 26 окт - РИА Новости. Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", при помощи дронов устраивают засады и уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Аид".
Ранее в МО РФ заявили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов Сумской области, в том числе поселка Хотень.
"В основном у них узел транспортный идет к Хотении и от Хотени. Дороги мы пытаемся пробивать дронами. Успешно вполне ловим на засадах, в дорожных засадах, так называемой тактикой и ждунов противника на ротациях. Здесь все зависит именно от мастерства сейчас развития дронов и расчётов БПЛА", - пояснил "Аид".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
