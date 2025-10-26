Расчеты БПЛА "Ахмата" уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени

КУРСК, 26 окт - РИА Новости. Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", при помощи дронов устраивают засады и уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Аид".

"В основном у них узел транспортный идет к Хотении и от Хотени. Дороги мы пытаемся пробивать дронами. Успешно вполне ловим на засадах, в дорожных засадах, так называемой тактикой и ждунов противника на ротациях. Здесь все зависит именно от мастерства сейчас развития дронов и расчётов БПЛА", - пояснил "Аид".