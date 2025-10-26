Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинский военнослужащий попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными, рассказал РИА Новости боец Южного военного округа с позывным "Акулёнок".

"Взяли блиндаж, двоих (солдат ВСУ - ред.) в плен, расчет (гранатомета - ред.) МК-19. Я запрыгнул в блиндаж, открыл огонь, они побросали оружие и сдались. Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему", — сказал "Акуленок".