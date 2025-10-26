Рейтинг@Mail.ru
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 26.10.2025
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж - РИА Новости, 26.10.2025
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж
Украинский военнослужащий попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными, рассказал РИА Новости боец Южного военного округа с... РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж

Боевик ВСУ попал в плен, по ошибке придя в занятый российскими военными блиндаж

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинский военнослужащий попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными, рассказал РИА Новости боец Южного военного округа с позывным "Акулёнок".
Штурм блиндажей ВСУ проводили штурмовики Южной группировки войск РФ на константиновском направлении в ДНР.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине
Вчера, 19:53
"Взяли блиндаж, двоих (солдат ВСУ - ред.) в плен, расчет (гранатомета - ред.) МК-19. Я запрыгнул в блиндаж, открыл огонь, они побросали оружие и сдались. Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему", — сказал "Акуленок".
По словам пленных, они были насильно призваны прямо со своих рабочих мест и без необходимого обучения отправлены на фронт в качестве "пушечного мяса".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
