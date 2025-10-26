https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050634408.html
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж - РИА Новости, 26.10.2025
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж
Украинский военнослужащий попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными, рассказал РИА Новости боец Южного военного округа
Украинский боевик попал в плен, вернувшись в занятый россиянами блиндаж
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинский военнослужащий попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными, рассказал РИА Новости боец Южного военного округа с позывным "Акулёнок".
Штурм блиндажей ВСУ
проводили штурмовики Южной группировки войск РФ
на константиновском направлении в ДНР
.
"Взяли блиндаж, двоих (солдат ВСУ - ред.) в плен, расчет (гранатомета - ред.) МК-19. Я запрыгнул в блиндаж, открыл огонь, они побросали оружие и сдались. Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему", — сказал "Акуленок".
По словам пленных, они были насильно призваны прямо со своих рабочих мест и без необходимого обучения отправлены на фронт в качестве "пушечного мяса".