https://ria.ru/20251026/soglashenie-2050726077.html
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах - РИА Новости, 26.10.2025
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах
Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах с США, страна добилась снижения уровня тарифов с 25% до 19%, заявил министр инвестиций, торговли и... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T15:23:00+03:00
2025-10-26T15:23:00+03:00
2025-10-26T15:23:00+03:00
в мире
малайзия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050677424_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5699deb21ecbec2ba077c221fdee661.jpg
https://ria.ru/20251026/memorandum-2050713942.html
малайзия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050677424_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_7fa9389e0fae7a3b047b15c69816fd79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, сша, дональд трамп
В мире, Малайзия, США, Дональд Трамп
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах, снизив их с 25% до 19%
КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 26 окт - РИА Новости. Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах с США, страна добилась снижения уровня тарифов с 25% до 19%, заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул на полях саммита АСЕАН.
Сегодня состоялись торговые переговоры Малайзии
и США
в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа
.
"Рад сообщить, что сегодня днем Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах (Agreement on Reciprocal Tariff) с Соединёнными Штатами Америки… Благодаря комбинации тарифных послаблений и коммерческих обязательств мы обеспечили снижение уровня тарифов с 25% до 19%. Мы также получили от США обязательство об освобождении 1 711 тарифных позиций от применения тарифа в 19%. Это охватывает основные экспортные товары Малайзии — пальмовое масло, продукцию из каучука, изделия из древесины, авиационные компоненты и фармацевтическую продукцию, которые в совокупности составляют почти 12% нашего экспорта в США", - заявил министр журналистам.
Ранее в отношении Малайзии действовали пошлины в размере 25%.