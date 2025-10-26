Рейтинг@Mail.ru
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах - РИА Новости, 26.10.2025
15:23 26.10.2025
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах - РИА Новости, 26.10.2025
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах
Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах с США, страна добилась снижения уровня тарифов с 25% до 19%, заявил министр инвестиций, торговли и... РИА Новости, 26.10.2025
малайзия, сша, дональд трамп
В мире, Малайзия, США, Дональд Трамп
Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах

Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах, снизив их с 25% до 19%

© AP Photo / Vincent ThianЛоготип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии
Логотип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Логотип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии
КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 26 окт - РИА Новости. Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах с США, страна добилась снижения уровня тарифов с 25% до 19%, заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул на полях саммита АСЕАН.
Сегодня состоялись торговые переговоры Малайзии и США в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Рад сообщить, что сегодня днем Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах (Agreement on Reciprocal Tariff) с Соединёнными Штатами Америки… Благодаря комбинации тарифных послаблений и коммерческих обязательств мы обеспечили снижение уровня тарифов с 25% до 19%. Мы также получили от США обязательство об освобождении 1 711 тарифных позиций от применения тарифа в 19%. Это охватывает основные экспортные товары Малайзии — пальмовое масло, продукцию из каучука, изделия из древесины, авиационные компоненты и фармацевтическую продукцию, которые в совокупности составляют почти 12% нашего экспорта в США", - заявил министр журналистам.
Ранее в отношении Малайзии действовали пошлины в размере 25%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп и премьер Малайзии подписали документ по критически важным минералам
