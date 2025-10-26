Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах

"Рад сообщить, что сегодня днем Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах (Agreement on Reciprocal Tariff) с Соединёнными Штатами Америки… Благодаря комбинации тарифных послаблений и коммерческих обязательств мы обеспечили снижение уровня тарифов с 25% до 19%. Мы также получили от США обязательство об освобождении 1 711 тарифных позиций от применения тарифа в 19%. Это охватывает основные экспортные товары Малайзии — пальмовое масло, продукцию из каучука, изделия из древесины, авиационные компоненты и фармацевтическую продукцию, которые в совокупности составляют почти 12% нашего экспорта в США", - заявил министр журналистам.