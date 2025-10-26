https://ria.ru/20251026/soglashenie-2050681935.html
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ
Белый дом: США в рамках соглашения с Вьетнамом сохранят пошлины на уровне 20%
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров, говорится в заявлении Белого дома.
"США и Социалистическая Республика Вьетнам согласовали рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений... Вьетнам
предоставит преференциальный доступ на свой рынок практически для всех промышленных и сельскохозяйственных товаров, экспортируемых США
во Вьетнам. США сохранят взаимные пошлины на уровне 20 процентов ", - говорится в релизе.
Отмечается, что в ближайшие недели страны завершат проработку соглашения и перейдут к его подписанию.