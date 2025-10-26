МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров, говорится в заявлении Белого дома.