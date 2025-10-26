Рейтинг@Mail.ru
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле
11:41 26.10.2025
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле - РИА Новости, 26.10.2025
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на РИА Новости, 26.10.2025
в мире
сша
вьетнам
сша
вьетнам
в мире, сша, вьетнам
В мире, США, Вьетнам
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров, говорится в заявлении Белого дома.
"США и Социалистическая Республика Вьетнам согласовали рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений... Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок практически для всех промышленных и сельскохозяйственных товаров, экспортируемых США во Вьетнам. США сохранят взаимные пошлины на уровне 20 процентов ", - говорится в релизе.
Отмечается, что в ближайшие недели страны завершат проработку соглашения и перейдут к его подписанию.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Экономист назвал страны, которые рискуют пострадать от пошлин США
