Глава Гидрометцентра высказался о возможности снегопада в Москве
Снег в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, по крайней мере, в рабочие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T04:23:00+03:00
2025-10-26T04:23:00+03:00
2025-10-26T06:20:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
россия
Вильфанд: в Москве в ближайшую неделю не ожидается снега