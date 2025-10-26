Рейтинг@Mail.ru
04:23 26.10.2025 (обновлено: 06:20 26.10.2025)
Глава Гидрометцентра высказался о возможности снегопада в Москве
Женщина во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Снег в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, по крайней мере, в рабочие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ждать снега не приходится пока ни в эти выходные, ни на следующей неделе. По крайней мере, в рабочие дни следующей недели ничего негативного не прогнозируется с точки зрения снега. Я уж не говорю об установлении временного снежного покрова, ничего этого нет", - сказал Вильфанд.
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Москве пошел первый снег
13 октября, 08:33
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
