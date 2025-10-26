https://ria.ru/20251026/sky-2050693188.html
Полиция Британии спустя три дня поймала случайно освобожденного преступника
Полиция Британии спустя три дня поймала случайно освобожденного преступника - РИА Новости, 26.10.2025
Полиция Британии спустя три дня поймала случайно освобожденного преступника
Полиция спустя три дня поисков задержала мигранта из Эфиопии, спровоцировавшего массовые протесты в британском городе Эппинг нападениями на местных жительниц,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:02:00+03:00
2025-10-26T13:02:00+03:00
2025-10-26T13:02:00+03:00
в мире
эфиопия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg
https://ria.ru/20251002/manchester-2045915317.html
эфиопия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8eea4590a0bbb28416c9726fbd0280b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, великобритания
В мире, Эфиопия, Великобритания
Полиция Британии спустя три дня поймала случайно освобожденного преступника
Полиция Британии поймала случайно освобожденного преступника спустя 3 дня
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Полиция спустя три дня поисков задержала мигранта из Эфиопии, спровоцировавшего массовые протесты в британском городе Эппинг нападениями на местных жительниц, которого ранее ошибочно выпустили из тюрьмы вместо депортации, сообщает телеканал Sky News
.
В сентябре 41-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен судом к году тюрьмы за сексуальное насилие над девочкой и женщиной. В пятницу телеканал Sky со ссылкой на источники в полиции сообщил, что мигрант убежал из-за ошибочного освобождения перед депортацией. Как сообщили телеканалу очевидцы, Кебату в замешательстве пять раз пытался вернуться в тюрьму, но охранники прогоняли его, в результате он полтора часа слонялся около тюремного здания, не зная, куда ему идти.
"Хадуш Кебату, гражданин Эфиопии
, случайно освобожденный в пятницу в тюрьме Челмсфорда, был найден и задержан в ходе облавы", - говорится в сообщении телеканала.
По словам представителя полиции, "это было тщательное и быстрое расследование".