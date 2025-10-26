Полиция Британии спустя три дня поймала случайно освобожденного преступника

В сентябре 41-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен судом к году тюрьмы за сексуальное насилие над девочкой и женщиной. В пятницу телеканал Sky со ссылкой на источники в полиции сообщил, что мигрант убежал из-за ошибочного освобождения перед депортацией. Как сообщили телеканалу очевидцы, Кебату в замешательстве пять раз пытался вернуться в тюрьму, но охранники прогоняли его, в результате он полтора часа слонялся около тюремного здания, не зная, куда ему идти.