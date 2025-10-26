В Российском историческом обществе назвали цель работы отделения в Сербии

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Отделение Российского исторического общества (РИО) в Сербии вместе с сербской стороной призвано заниматься объединением ведущих российских и сербских гуманитарных центров и широким историческим просвещением, заявил сопредседатель РИО, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
Учредительное заседание отделения РИО в Сербии во главе с бывшим сербским вице-премьером Александром Вулиным, в присутствии сопредседателя РИО, посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, вице-премьера и главы МВД Сербии Ивицы Дачича, патриарха Сербского Порфирия, членов правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины и других официальных лиц собрало в воскресенье полный конференц-зал на более чем тысячу мест.
"Новое представительство, будем приветствовать, если оно вырастет в русско-сербское, сербско-русское историческое общество. Нужно не просто иметь в виду эти контакты, но им способствовать, объединяя ведущие российские и сербские гуманитарные центры, развивая архивное и музейное взаимодействие, занимаясь широким историческим просвещением", - заявил собравшимся Могилевский, который детально изложил историю отношений Сербии и России от средневековья до настоящего времени.
Бывший вице-премьер Сербии Вулин в июне был избран председателем совета отделения РИО в Сербии. Директор Службы внешней разведки (СВР) России и председатель РИО Сергей Нарышкин сообщил ранее, что отделение общества должно открыться в Белграде, а также в семи регионах РФ.
