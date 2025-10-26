В Российском историческом обществе назвали цель работы отделения в Сербии

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Отделение Российского исторического общества (РИО) в Сербии вместе с сербской стороной призвано заниматься объединением ведущих российских и сербских гуманитарных центров и широким историческим просвещением, заявил сопредседатель РИО, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.