Вулин рассказал о работе Российского исторического общества в Сербии - РИА Новости, 26.10.2025
17:08 26.10.2025
Вулин рассказал о работе Российского исторического общества в Сербии
Вулин рассказал о работе Российского исторического общества в Сербии
Вулин рассказал о работе Российского исторического общества в Сербии

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) в Сербии объединит и соберет людей, которые борются за сохранение исторической правды, самостоятельную политику Белграда и союзнические отношения с Россией и КНР, заявил председатель совета отделения РИО в Сербии, бывший вице-премьер Александр Вулин.
Учредительное заседание отделения РИО в Сербии в присутствии сопредседателя РИО замминистра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, вице-премьера и главы МВД Сербии Ивицы Дачича, патриарха Сербского Порфирия, членов правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины и других официальных лиц собрало в воскресенье полный конференц-зал на более чем тысячу мест.
«
"Потомки немецких, итальянских фашистов и нацистов, усташей, преступников не стыдятся преступлений своих предков, нет, они стыдятся лишь поражения своих предков, а не того, что они делали. Наше дело - не дать им исказить эту большую правду, РИО - собрание людей, которое будет находить историческую правду, но не только это. РИО - точка, где собираются все, кто видит Сербию как самостоятельную, свободную и стоящую прямо, как государство, которое без ограничений борется за мирное создание "Сербского мира", за то, чтобы быть истинным союзником России и КНР", - заявил Вулин под аплодисменты собравшихся.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в июне был избран председателем совета отделения РИО в Сербии. Директор Службы внешней разведки (СВР) России и председатель РИО Сергей Нарышкин сообщил ранее, что отделение общества должно открыться в Белграде, а также в семи регионах РФ.
