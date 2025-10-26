Вулин рассказал о работе Российского исторического общества в Сербии

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) в Сербии объединит и соберет людей, которые борются за сохранение исторической правды, самостоятельную политику Белграда и союзнические отношения с Россией и КНР, заявил председатель совета отделения РИО в Сербии, бывший вице-премьер Александр Вулин.