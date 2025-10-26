https://ria.ru/20251026/schit-2050662627.html
Путин заявил о надежности ядерного щита России
Путин заявил о надежности ядерного щита России - РИА Новости, 26.10.2025
Путин заявил о надежности ядерного щита России
Тренировка стратегических ядерных сил подтвердила надежность ядерного щита РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:28:00+03:00
2025-10-26T09:28:00+03:00
2025-10-26T09:28:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049836554_0:1:1500:845_1920x0_80_0_0_719b1466f48a4e712a481273f237a8f1.jpg
https://ria.ru/20251023/trenirovka-2050035769.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049836554_300:0:1427:845_1920x0_80_0_0_753181709a469dc204afa90aa072ac6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о надежности ядерного щита России
Путин: тренировка стратегических сил подтвердила надежность ядерного щита РФ