Путин заявил о надежности ядерного щита России - РИА Новости, 26.10.2025
09:28 26.10.2025
Путин заявил о надежности ядерного щита России
Тренировка стратегических ядерных сил подтвердила надежность ядерного щита РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
2025
безопасность, россия, владимир путин
Под руководством Верховного Главнокомандующего проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тренировка стратегических ядерных сил подтвердила надежность ядерного щита РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается тренировки стратегических наступательных сил, в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России, стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и союзного государства в полном объеме", - сказал он на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.
