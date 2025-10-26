В Кремле прокомментировали санкции США и перенос встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков в Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину рассказал о реакции России на санкции США, оценил сроки встречи лидеров стран и раскрыл ответ Москвы на возможные удары Tomahawk. Главное — в материале РИА Новости.

О санкциях Вашингтона

США могли подготовить три варианта мер против России, из которых глава Белого дома Дональд Трамп выбрал средний:

« "Не исключаю, что та публикация, которая была в одной из газет американских о том, что, дескать, Трамп выбирал из трех видов санкций и выбрал средний, это вполне может соответствовать действительности". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

По данным Wall Street Journal, самый жесткий план был направлен на промышленность и руководителей страны, средний — включал меры против энергетики. Рассматривались и более мягкие ограничения.

По словам Пескова, новые санкции нанесли вред планам реанимировать отношения Москвы и Вашингтона. В то же время он не считает их поводом отказываться от этих устремлений.

Об ответе на удары вглубь России

Военные жестко ответят на попытки ВСУ атаковать территорию страны дальнобойным оружием:

« "Очень много пересудов сейчас идет. И сам Зеленский, кстати, заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Вооруженные силы будут реагировать жестко на это и, как сказал Путин, ошеломляюще". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

Президент в четверг пообещал серьезную реакцию в случае ударов ракетами Tomahawk по территории страны.

Песков подчеркнул, что в словах Путина все предельно ясно. Он также отметил, что Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты, они могут быть, например, британские, германские, итальянские.

О сроках встречи Путина и Трампа

Говорить об отмене саммита неправильно, между Россией и США есть понимание, что было бы хорошо не откладывать его надолго:

« "Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто так терять свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили Лаврову и Рубио подготовить этот процесс. Процесс сложный". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

Песков пояснил, что четкой договоренности о датах встречи не было, нужна большая "домашняя работа" перед переговорами. Американский лидер первым высказал мысль, что проводить саммит пока нет смысла, Путин с ним согласился:

« "В условиях паузы, конечно, Трамп понимает, что пока нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

Он добавил, что искреннее желание Трампа добиться урегулирования ситуации вызывает позитивные чувства, но конфликт с его основными первопричинами сложен, решить его за одну ночь невозможно.