В Кремле прокомментировали слова Трампа о саммите в Венгрии

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, президент РФ Владимир Путин с ним солидаризировался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.