В Кремле прокомментировали слова Трампа о саммите в Венгрии
13:37 26.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о саммите в Венгрии
Президент США Дональд Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, президент РФ Владимир Путин с ним солидаризировался, заявил... РИА Новости, 26.10.2025
в мире
сша
венгрия
россия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
встреча путина и трампа в будапеште
сша
венгрия
россия
в мире, сша, венгрия, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, США, Венгрия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Песков: Путин солидаризировался с Трампом по поводу саммита в Венгрии

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, президент РФ Владимир Путин с ним солидаризировался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"То, что сейчас нет смысла его проводить, да, такое понимание возникло прежде всего у Трампа. Но в своих заявлениях президент Путин с этим солидаризировался", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о саммите в Будапеште.
В миреСШАВенгрияРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
