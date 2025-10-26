https://ria.ru/20251026/sammit-2050701449.html
Говорить об отмене саммита Путина и Трампа неправильно, заявил Песков
Говорить об отмене саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неправильно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:27:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
