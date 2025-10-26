Рейтинг@Mail.ru
Говорить об отмене саммита Путина и Трампа неправильно, заявил Песков
13:27 26.10.2025 (обновлено: 13:28 26.10.2025)
Говорить об отмене саммита Путина и Трампа неправильно, заявил Песков
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Говорить об отмене саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неправильно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков отметил, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было.
"Собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит — наверное, так выражаться неправильно", - сказал Песков.
Комментарий опубликован в Telegram-канале "Вести".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
24 октября, 08:00
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
