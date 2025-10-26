Четкой договоренности о датах саммита России и США не было, заявил Песков

https://ria.ru/20251026/sammit-2050700679.html
Четкой договоренности о датах проведения новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:23:00+03:00
2025-10-26T13:23:00+03:00
2025-10-26T13:24:00+03:00
