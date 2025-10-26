Рейтинг@Mail.ru
Четкой договоренности о датах саммита России и США не было, заявил Песков
13:23 26.10.2025 (обновлено: 13:24 26.10.2025)
Четкой договоренности о датах саммита России и США не было, заявил Песков
Четкой договоренности о датах проведения новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 26.10.2025
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире, встреча путина и трампа в будапеште
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Четкой договоренности о датах саммита России и США не было, заявил Песков

Песков: чёткой договоренности о датах новой встречи Путина и Трампа не было

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Четкой договоренности о датах проведения новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков отметил, что говорить об отмене российско-американского саммита неправильно.
"Давайте всё-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было", - сказал Песков.
Комментарий опубликован в Telegram-канале "Вести".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Не все хотят проведения саммита России и США, заявил Песков
13:20
 
Россия США Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп В мире Встреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
