Рейтинг@Mail.ru
Не все хотят проведения саммита России и США, заявил Песков - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/sammit-2050699446.html
Не все хотят проведения саммита России и США, заявил Песков
Не все хотят проведения саммита России и США, заявил Песков - РИА Новости, 26.10.2025
Не все хотят проведения саммита России и США, заявил Песков
Не все хотят проведения российско-американского саммита, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:20:00+03:00
2025-10-26T13:20:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_29f374c937ff256060e2a889b8f0612b.jpg
https://ria.ru/20251026/sammit-2050699072.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_0f5d29166ffb59f6d81301ec2bd90f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин, сша
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, США
Не все хотят проведения саммита России и США, заявил Песков

Песков: не все хотят проведения российско-американского саммита

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Не все хотят проведения российско-американского саммита, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно же, во-первых, не все хотят проведения этого саммита, это первое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Комментарий опубликовал в Telegram-канале "Вести".
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Кремле назвали подготовку встречи Путина и Трампа сложной
13:18
 
В миреРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала