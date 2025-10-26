https://ria.ru/20251026/sammit-2050699072.html
В Кремле назвали подготовку встречи Путина и Трампа сложной
Процесс подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сложный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:18:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
