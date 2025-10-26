Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали подготовку встречи Путина и Трампа сложной
13:18 26.10.2025
В Кремле назвали подготовку встречи Путина и Трампа сложной
В Кремле назвали подготовку встречи Путина и Трампа сложной
Процесс подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сложный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
2025
В Кремле назвали подготовку встречи Путина и Трампа сложной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Процесс подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сложный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто так терять свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили Лаврову и Рубио подготовить этот процесс. Процесс сложный", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
