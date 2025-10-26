Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент РИА Новости.

Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года как форум для диалога лидеров государств АТР . Проводится ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В саммитах участвуют страны - члены АСЕАН, а также партнеры АСЕАН по диалогу, в том числе Россия

Кроме того, планируются переговоры с малайзийскими вице-премьерами.

Оверчук отметил, что саммит - это диалоговая площадка, которая позволяет обсуждать проблемы в формате АСЕАН и крупных соседних экономик. По его словам, пятилетний план взаимодействия России и АСЕАН пока не будет подписан.

Что касается двусторонних переговоров на полях саммита, то с премьер-министром Вьетнама Оверчук планирует обсудить развитие торговли.

"Что касается Камбоджи, то она также проявляет очень большой интерес к развитию сотрудничества с Россией", - добавил Оверчук.