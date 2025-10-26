Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 26.10.2025
12:36 26.10.2025
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 26.10.2025
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит
Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии РИА Новости, 26.10.2025
в мире, россия, куала-лумпур, вьетнам, алексей оверчук, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Россия, Куала-Лумпур, Вьетнам, Алексей Оверчук, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит

Делегация РФ во главе с Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в саммите

Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент РИА Новости.
Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года как форум для диалога лидеров государств АТР. Проводится ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В саммитах участвуют страны - члены АСЕАН, а также партнеры АСЕАН по диалогу, в том числе Россия.
Флаги стран-участниц АСЕАН в конгресс-центре в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин назвал развитие диалога с АСЕАН приоритетом для России
6 августа, 15:45
Куала-Лумпуре у нас запланированы двусторонние встречи, помимо участия в саммите. В частности, запланирована встреча с премьер-министром Малайзии (Анваром Ибрагимом - ред.), премьер-министром Вьетнама (Фам Минь Тинем - ред.), премьер-министром Камбоджи (Хун Манетом - ред.). Также участвуем в саммите", - сказал Оверчук журналистам.
Кроме того, планируются переговоры с малайзийскими вице-премьерами.
Оверчук отметил, что саммит - это диалоговая площадка, которая позволяет обсуждать проблемы в формате АСЕАН и крупных соседних экономик. По его словам, пятилетний план взаимодействия России и АСЕАН пока не будет подписан.
Что касается двусторонних переговоров на полях саммита, то с премьер-министром Вьетнама Оверчук планирует обсудить развитие торговли.
"Что касается Камбоджи, то она также проявляет очень большой интерес к развитию сотрудничества с Россией", - добавил Оверчук.
Из Куала-Лумпура российская делегация вылетит в Южную Корею для участия в саммите АТЭС.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин
14 мая, 14:11
 
В миреРоссияКуала-ЛумпурВьетнамАлексей ОверчукАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
