https://ria.ru/20251026/sammit-2050687934.html
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 26.10.2025
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит
Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:36:00+03:00
2025-10-26T12:36:00+03:00
2025-10-26T12:36:00+03:00
в мире
россия
куала-лумпур
вьетнам
алексей оверчук
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_794e06906eff2992f07cdd967f491589.jpg
https://ria.ru/20250806/putin-2033737639.html
https://ria.ru/20250514/asean-2016882317.html
россия
куала-лумпур
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f608ff53c5d8ca892d432c0b4d721f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куала-лумпур, вьетнам, алексей оверчук, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Россия, Куала-Лумпур, Вьетнам, Алексей Оверчук, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит
Делегация РФ во главе с Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в саммите
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент РИА Новости.
Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года как форум для диалога лидеров государств АТР
. Проводится ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В саммитах участвуют страны - члены АСЕАН, а также партнеры АСЕАН по диалогу, в том числе Россия
.
"В Куала-Лумпуре
у нас запланированы двусторонние встречи, помимо участия в саммите. В частности, запланирована встреча с премьер-министром Малайзии
(Анваром Ибрагимом
- ред.), премьер-министром Вьетнама
(Фам Минь Тинем - ред.), премьер-министром Камбоджи
(Хун Манетом - ред.). Также участвуем в саммите", - сказал Оверчук
журналистам.
Кроме того, планируются переговоры с малайзийскими вице-премьерами.
Оверчук отметил, что саммит - это диалоговая площадка, которая позволяет обсуждать проблемы в формате АСЕАН и крупных соседних экономик. По его словам, пятилетний план взаимодействия России и АСЕАН пока не будет подписан.
Что касается двусторонних переговоров на полях саммита, то с премьер-министром Вьетнама Оверчук планирует обсудить развитие торговли.
"Что касается Камбоджи, то она также проявляет очень большой интерес к развитию сотрудничества с Россией", - добавил Оверчук.
Из Куала-Лумпура российская делегация вылетит в Южную Корею
для участия в саммите АТЭС.