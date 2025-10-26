https://ria.ru/20251026/saldo-2050672710.html
Житель Алешек погиб из-за обстрела ВСУ в Херсонской области
Житель Алешек Херсонской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2025
