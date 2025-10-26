Рейтинг@Mail.ru
Житель Алешек погиб из-за обстрела ВСУ в Херсонской области
10:40 26.10.2025 (обновлено: 10:49 26.10.2025)
Житель Алешек погиб из-за обстрела ВСУ в Херсонской области
Житель Алешек Херсонской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2025
происшествия, херсонская область , каховка, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Каховка, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Житель Алешек погиб из-за обстрела ВСУ в Херсонской области

Сальдо: житель Алешек Херсонской области погиб в результате обстрела ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Житель Алешек Херсонской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Очередное злодеяние киевских террористов: в Алешках из-за обстрела погиб человек", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Сальдо также сообщил, что в Каховке удар из минометов с правого берега Днепра повредил здание школы № 3. По его данным, за прошедшие сутки обстрелам ВСУ подверглись Великая Лепетиха, Днепряны, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка и Саги.
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Украинские боевики атаковали Ясиноватую, два человека погибли
ПроисшествияХерсонская областьКаховкаДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
