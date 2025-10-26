Сахалин получит федеральную поддержку на строительство дорог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Сахалинская область получит федеральную поддержку на строительство ключевых объектов транспортной инфраструктуры острова, сообщает правительство региона.

"В этом году мы завершаем работу по расширению регионального участка проспекта Мира на выезде из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова . А в будущем году при участии Росавтодора перейдем к реконструкции трассы федерального значения Южно-Сахалинск – Корсаков – она тоже станет четырехполосной. Была достигнута принципиальная договоренность о продолжении второго и третьего этапов строительства западного объезда областной столицы силами Федерального дорожного агентства", - цитирует пресс-служба правительства главу региона.

По словам Лимаренко, первый участок этой магистрали будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Это позволит вывести грузовой транспорт за пределы областного центра, снизить аварийность и улучшить экологическую обстановку.

Губернатор также подчеркнул важность реконструкции автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков, по которой проходит значительная часть грузопассажирского потока южной части острова. В рамках капитального ремонта в 2026 году запланированы работы по переводу проезжей части на участке от базы Восток до Корсакова в четырехполосное исполнение с устройством барьерного ограждения. Это поможет предотвратить выезд автотранспорта на встречную полосу и существенно снизит уровень аварийности.

Западный объезд соединит три ключевые автомобильные трассы федерального значения – из Южно-Сахалинска в Корсаков, Холмск Оху . Реализация проекта значительно улучшит транспортную ситуацию как в самом областном центре, так и на подходах к нему. В настоящее время в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" регион реализует первый этап строительства трассы в 8,3 километра, общая же протяженность участка обхода составляет 23,7 километра.

Участники встречи обсудили планы по продолжению капремонта участков трассы Южно-Сахалинск – Оха. Федеральная дорога А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и проходит вдоль восточного побережья острова с юга на север. Она соединяет ряд населенных пунктов на этом направлении (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск , Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По трассе осуществляется междугороднее автобусное сообщение и движение транзитного грузового транспорта. Федеральный статус автодорога получила в 2021 году, на тот момент более 200 километров трассы не имели асфальтобетонного покрытия. Уже ликвидировано 150 километров грунтовых разрывов.

"В 2025 году масштабные работы ведутся на участке с 705-го по 719-й километр, на котором ведется устройство земляного полотна и слоев дорожной одежды. Совместно с Росавтодором принято решение о максимальном ускорении работ по ликвидации грунтовых разрывов на трассе Южно-Сахалинск – Оха, максимальный объем будет выполнен в 2026 году. Кроме того, заключены госконтракты на капремонт участка с 665-го по 705-й километр, где заменят переходный тип покрытия на асфальтобетон. Завершение работ в рамках проекта намечено на 2026-2027 год", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в числе важных проектов региона – капитальный ремонт участков трассы Южно-Сахалинск – Холмск. Дорожники будут работать над ликвидацией деформаций и повреждений земляного полотна, включая стабилизацию и укрепление верхнего оползневого склона, восстановлением водоотведения. На объекте проводятся подготовительные работы, а его ввод эксплуатацию, в соответствии с контрактом, запланирован в 2027 году.

На совещании стороны обсудили также вопрос о синхронизации с Росавтодором работ по ямочному ремонту.

"Регионом принято решение, что в южной части острова ямочный ремонт завершается до 1 июня (2026 года - ред.), а на всей территории Сахалина и Курил – до 1 июля (2026 года - ред.). Мы хотим, чтобы федеральные партнеры тоже придерживались этих принципов и выполняли дорожные работы в обозначенные сроки", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева.