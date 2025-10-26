Сахалин получит федеральную поддержку на строительство дорог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Сахалинская область получит федеральную поддержку на строительство ключевых объектов транспортной инфраструктуры острова, сообщает правительство региона.
По информации властей, об этом губернатор Валерий Лимаренко договорился с главой Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Романом Новиковым.
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина
10 октября, 02:56
"В этом году мы завершаем работу по расширению регионального участка проспекта Мира на выезде из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова. А в будущем году при участии Росавтодора перейдем к реконструкции трассы федерального значения Южно-Сахалинск – Корсаков – она тоже станет четырехполосной. Была достигнута принципиальная договоренность о продолжении второго и третьего этапов строительства западного объезда областной столицы силами Федерального дорожного агентства", - цитирует пресс-служба правительства главу региона.
По словам Лимаренко, первый участок этой магистрали будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Это позволит вывести грузовой транспорт за пределы областного центра, снизить аварийность и улучшить экологическую обстановку.
Губернатор также подчеркнул важность реконструкции автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков, по которой проходит значительная часть грузопассажирского потока южной части острова. В рамках капитального ремонта в 2026 году запланированы работы по переводу проезжей части на участке от базы Восток до Корсакова в четырехполосное исполнение с устройством барьерного ограждения. Это поможет предотвратить выезд автотранспорта на встречную полосу и существенно снизит уровень аварийности.
От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС
17 октября, 14:53
Западный объезд соединит три ключевые автомобильные трассы федерального значения – из Южно-Сахалинска в Корсаков, Холмск и Оху. Реализация проекта значительно улучшит транспортную ситуацию как в самом областном центре, так и на подходах к нему. В настоящее время в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" регион реализует первый этап строительства трассы в 8,3 километра, общая же протяженность участка обхода составляет 23,7 километра.
Участники встречи обсудили планы по продолжению капремонта участков трассы Южно-Сахалинск – Оха. Федеральная дорога А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и проходит вдоль восточного побережья острова с юга на север. Она соединяет ряд населенных пунктов на этом направлении (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По трассе осуществляется междугороднее автобусное сообщение и движение транзитного грузового транспорта. Федеральный статус автодорога получила в 2021 году, на тот момент более 200 километров трассы не имели асфальтобетонного покрытия. Уже ликвидировано 150 километров грунтовых разрывов.
"В 2025 году масштабные работы ведутся на участке с 705-го по 719-й километр, на котором ведется устройство земляного полотна и слоев дорожной одежды. Совместно с Росавтодором принято решение о максимальном ускорении работ по ликвидации грунтовых разрывов на трассе Южно-Сахалинск – Оха, максимальный объем будет выполнен в 2026 году. Кроме того, заключены госконтракты на капремонт участка с 665-го по 705-й километр, где заменят переходный тип покрытия на асфальтобетон. Завершение работ в рамках проекта намечено на 2026-2027 год", - говорится в сообщении.
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
25 сентября, 13:18
Пресс-служба отмечает, что в числе важных проектов региона – капитальный ремонт участков трассы Южно-Сахалинск – Холмск. Дорожники будут работать над ликвидацией деформаций и повреждений земляного полотна, включая стабилизацию и укрепление верхнего оползневого склона, восстановлением водоотведения. На объекте проводятся подготовительные работы, а его ввод эксплуатацию, в соответствии с контрактом, запланирован в 2027 году.
На совещании стороны обсудили также вопрос о синхронизации с Росавтодором работ по ямочному ремонту.
"Регионом принято решение, что в южной части острова ямочный ремонт завершается до 1 июня (2026 года - ред.), а на всей территории Сахалина и Курил – до 1 июля (2026 года - ред.). Мы хотим, чтобы федеральные партнеры тоже придерживались этих принципов и выполняли дорожные работы в обозначенные сроки", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева.
Глава Росавтодора отметил качественную совместную работу по снижению основных показателей аварийности в регионе. По итогам девяти месяцев 2025 года на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Сахалинской области, общее количество ДТП снизилось на 26%, пострадавших в них – на 1%, а погибших – на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Валерий Лимаренко: бизнесу выгодно работать на Сахалине
3 сентября, 14:09