В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы
04:00 26.10.2025
В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы
В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы
общество
2025
общество
Общество
В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы

Учебник русского языка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Учебник русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Слово "вы" следует писать с большой буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу, а также в текстах, предназначенных для многократного использования, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
"В литературной речи личное местоимение "вы" рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу - в письмах, официальных документах. Например: поздравляем Вас, сообщаем Вам, в ответ на Ваш запрос", - сказал Катышев.
Он добавил, что слова "вы" и "ваш" пишутся с прописной буквы в текстах, предназначенных для многократного использования – в анкетах, рекламе, листовках.
"Кроме того, с прописной буквы пишутся при официальном титуловании оба слова в сочетаниях Ваше (Его, Ее) Величество, Ваше (Его, Ее) Высочество", - заключил представитель института.
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
