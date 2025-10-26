В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Слово "вы" следует писать с большой буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу, а также в текстах, предназначенных для многократного использования, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

"В литературной речи личное местоимение "вы" рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу - в письмах, официальных документах. Например: поздравляем Вас, сообщаем Вам, в ответ на Ваш запрос", - сказал Катышев.

Он добавил, что слова "вы" и "ваш" пишутся с прописной буквы в текстах, предназначенных для многократного использования – в анкетах, рекламе, листовках.