В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы
В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы - РИА Новости, 26.10.2025
В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы
Слово "вы" следует писать с большой буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу, а также в текстах, предназначенных для многократного... РИА Новости, 26.10.2025
В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы
Слово "вы" следует писать с большой буквы, когда обращаются к конкретному лицу
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Слово "вы" следует писать с большой буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу, а также в текстах, предназначенных для многократного использования, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
"В литературной речи личное местоимение "вы" рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу - в письмах, официальных документах. Например: поздравляем Вас, сообщаем Вам, в ответ на Ваш запрос", - сказал Катышев.
Он добавил, что слова "вы" и "ваш" пишутся с прописной буквы в текстах, предназначенных для многократного использования – в анкетах, рекламе, листовках.
"Кроме того, с прописной буквы пишутся при официальном титуловании оба слова в сочетаниях Ваше (Его, Ее) Величество, Ваше (Его, Ее) Высочество", - заключил представитель института.