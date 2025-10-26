https://ria.ru/20251026/rossiya-2050706989.html
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России - РИА Новости, 26.10.2025
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России
Международная повестка включает много вопросов, в том числе и нерешенных, но главными для Москвы являются те, которые представляют выгоду для России, заявил... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:50:00+03:00
2025-10-26T13:50:00+03:00
2025-10-26T13:50:00+03:00
россия
москва
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148442/09/1484420907_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_9b06a86f91cce34da9476878fe7a596c.jpg
https://ria.ru/20251026/rossija-2050705967.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148442/09/1484420907_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_9947c20d067d8c0ea3d9e039da2d7ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России
Песков назвал главным для Москвы в мировой повестке то, что выгодно для России