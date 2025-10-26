Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России - РИА Новости, 26.10.2025
13:50 26.10.2025
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России - РИА Новости, 26.10.2025
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России
Международная повестка включает много вопросов, в том числе и нерешенных, но главными для Москвы являются те, которые представляют выгоду для России, заявил... РИА Новости, 26.10.2025
россия
москва
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
https://ria.ru/20251026/rossija-2050705967.html
россия
москва
россия, москва, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков назвал вопросы международной повестки, главные для России

Песков назвал главным для Москвы в мировой повестке то, что выгодно для России

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международная повестка включает много вопросов, в том числе и нерешенных, но главными для Москвы являются те, которые представляют выгоду для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, много вопросов на повестке дня, но они не могут быть для нас главными. Для нас главное, еще раз повторяю, это то, что нужно и выгодно нам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о текущей международной повестке.
