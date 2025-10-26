https://ria.ru/20251026/rossiya-2050686804.html
Западу не удастся поставить Россию на колени, заявил Оверчук
Западу не удается поставить Россию на колени с помощью санкций, не получится этого и впредь, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя новые санкции... РИА Новости, 26.10.2025
россия
алексей оверчук
санкции в отношении россии
реакция на санкции
экономика
россия
