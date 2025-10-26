Россия признает независимость Украины, заявил Лавров

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Россия, несомненно, признает независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.