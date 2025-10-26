https://ria.ru/20251026/rossija-2050773212.html
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2025
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров
Россия, несомненно, признает независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, рассказал... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:44:00+03:00
2025-10-26T19:44:00+03:00
2025-10-26T19:52:00+03:00
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров
Лавров: Россия, вне всякого сомнения, признает независимость Украины