В России разработали персональный "цифровой двойник" здоровья

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Персонального "цифрового двойника" для контроля здоровья разработали в России - он анализирует всю медицинскую историю пользователя, в том числе лабораторные исследования, диагнозы, заключения, принимаемые лекарства, симптомы и даже информацию с фитнес-трекеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Стартап Lissa Health разработал персонального "цифрового двойника" здоровья на основе технологий искусственного интеллекта. Платформа анализирует не отдельные разрозненные анализы, а всю совокупность данных медицинской истории. Включая лабораторные исследования, диагнозы, заключения, принимаемые лекарства, симптомы и даже информацию с фитнес-трекеров", - сказали в НТИ.

Такая модель не привязана к какой-либо клинике. ИИ-платформа может экономить врачам до 40-50% рабочего времени и обеспечит пациентам контроль медицинской информации. "Цель проекта - стать персональным ассистентом для врача и пациента, без участия в корпоративных или государственных системах. По оценкам авторов, таких платформ в России на данный момент нет", - отметили в пресс-службе.

Анализ информации о здоровье человека, в том числе анализов, заключений, протоколов операций, историй болезней и голосовых жалоб позволяет выявлять неочевидные связи и создавать целостную картину здоровья пациента. Все выводы ИИ сопровождаются подробными объяснениями, на какой информации основаны.

"Мы разрабатываем двустороннюю экосистему, которую связывает цифровой двойник здоровья человека. Не просто храним информацию, а и анализируем результаты (вытаскиваем биомаркеры и другие данные) создаем динамическую модель здоровья. Получается больше, чем оцифрованная медкарта - постоянно обновляемая информация для контроля состояния здоровья. Пациент имеет AI-ассистента для управления здоровьем, а врач — набор профессиональных инструментов, от опросника пациента до синтеза историй болезни по аудиодиалогу", - прокомментировал руководитель стартапа Руслан Макаров.