Россия донесла до США информацию о встрече Путина с Генштабом - РИА Новости, 26.10.2025
16:08 26.10.2025
Россия донесла до США информацию о встрече Путина с Генштабом
Российская сторона успела донести до американских коллег информацию о воскресной встрече президента Путина с Генштабом, заявил Кирилл Дмитриев.
Россия донесла до США информацию о встрече Путина с Генштабом

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединённой группировки войск
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединённой группировки войск
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона успела донести до американских коллег информацию о воскресной встрече президента Путина с Генштабом, заявил Кирилл Дмитриев.
"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", - сказал он.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
Украина Красноармейск Кирилл Дмитриев
 
 
