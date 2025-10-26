https://ria.ru/20251026/rossija-2050705967.html
Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, заявил Песков
Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, заявил Песков - РИА Новости, 26.10.2025
Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, заявил Песков
РФ заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми странами, в том числе с США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:47:00+03:00
2025-10-26T13:47:00+03:00
2025-10-26T13:47:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_29f374c937ff256060e2a889b8f0612b.jpg
https://ria.ru/20251026/rossija-2050675849.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_0f5d29166ffb59f6d81301ec2bd90f74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, заявил Песков
Песков: РФ заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми странами