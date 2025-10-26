https://ria.ru/20251026/rio-2050724634.html
Отделение Российского исторического общества в Сербии начало работу
Отделение Российского исторического общества в Сербии начало работу
БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Отделение Российского исторического общества (РИО) в Сербии во главе с бывшим сербским вице-премьером Александром Вулиным провело в воскресенье свое первое собрание в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Учредительное заседание отделения РИО в Сербии
в присутствии сопредседателя Общества, замминистра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского
, посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко
, вице-премьера и главы МВД Сербии Ивицы Дачича
, патриарха Сербского Порфирия, членов правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины и других официальных лиц собрало в воскресенье полный конференц-зал на более чем тысячу мест.
"От имени всех, кто носит в сердце чувство и опыт близости Сербии и России, сербского и русского народов, мы собрались сегодня, не только чтобы отметить истинную дружбу и братские отношения, но чтобы подтвердить и запечатать завет, который нам оставили наши предки. В этом свете официальное открытие отделения РИО в Сербии представляет подтверждение последовательной взаимной связи наших двух народов - сербского и русского, которые в согласии и родственно живут на протяжении истории и которые, уверен, с Божией помощью, будут так жить и в будущем", - обратился патриарх Сербский к присутствующим и благословил собрание.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин
в июне был избран председателем совета отделения РИО в Сербии. Директор Службы внешней разведки (СВР
) России и председатель РИО Сергей Нарышкин
сообщил ранее, что отделение общества должно открыться в Белграде
, а также в семи регионах РФ.