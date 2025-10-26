Рейтинг@Mail.ru
Отделение Российского исторического общества в Сербии начало работу - РИА Новости, 26.10.2025
15:21 26.10.2025
Отделение Российского исторического общества в Сербии начало работу
в мире
сербия
россия
белград (город)
константин могилевский
александр боцан-харченко
ивица дачич
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире, сербия, россия, белград (город), константин могилевский, александр боцан-харченко, ивица дачич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Константин Могилевский, Александр Боцан-Харченко, Ивица Дачич, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Отделение Российского исторического общества (РИО) в Сербии во главе с бывшим сербским вице-премьером Александром Вулиным провело в воскресенье свое первое собрание в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Учредительное заседание отделения РИО в Сербии в присутствии сопредседателя Общества, замминистра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, вице-премьера и главы МВД Сербии Ивицы Дачича, патриарха Сербского Порфирия, членов правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины и других официальных лиц собрало в воскресенье полный конференц-зал на более чем тысячу мест.
"От имени всех, кто носит в сердце чувство и опыт близости Сербии и России, сербского и русского народов, мы собрались сегодня, не только чтобы отметить истинную дружбу и братские отношения, но чтобы подтвердить и запечатать завет, который нам оставили наши предки. В этом свете официальное открытие отделения РИО в Сербии представляет подтверждение последовательной взаимной связи наших двух народов - сербского и русского, которые в согласии и родственно живут на протяжении истории и которые, уверен, с Божией помощью, будут так жить и в будущем", - обратился патриарх Сербский к присутствующим и благословил собрание.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в июне был избран председателем совета отделения РИО в Сербии. Директор Службы внешней разведки (СВР) России и председатель РИО Сергей Нарышкин сообщил ранее, что отделение общества должно открыться в Белграде, а также в семи регионах РФ.
Английские войска наблюдают за обороной противника во время вторжения союзных войск в Италию, 1943 год - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Западные страны избегают ответственность за Вторую мировую, заявил Вулин
19 октября 2024, 14:35
 
