Отделение Российского исторического общества в Сербии начало работу

"От имени всех, кто носит в сердце чувство и опыт близости Сербии и России, сербского и русского народов, мы собрались сегодня, не только чтобы отметить истинную дружбу и братские отношения, но чтобы подтвердить и запечатать завет, который нам оставили наши предки. В этом свете официальное открытие отделения РИО в Сербии представляет подтверждение последовательной взаимной связи наших двух народов - сербского и русского, которые в согласии и родственно живут на протяжении истории и которые, уверен, с Божией помощью, будут так жить и в будущем", - обратился патриарх Сербский к присутствующим и благословил собрание.