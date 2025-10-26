РПЦ: ценностное поле мировых религий может стать полем объединения

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вероучения мировых религий мира не всегда совпадают, однако все основные религии мира демонстрируют сходство в нравственном поле и это может быть полем объединения, сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.