РПЦ: ценностное поле мировых религий может стать полем объединения

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вероучения мировых религий мира не всегда совпадают, однако все основные религии мира демонстрируют сходство в нравственном поле и это может быть полем объединения, сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Вероучения основных мировых религий мира не совпадают, нельзя объединить и не надо пытаться создать какую-то единую религию. Но это не значит, что люди разных религий не могут друг с другом мирно жить. Вот когда мы переходим на уровень нравственности, мировые религии демонстрируют сходство в нравственном поле. Просто поразительное, то есть на нравственном уровне религии очень похожи друг на друга. Вот это ценностное поле – нравственное – оно и может быть полем объединения", - рассказал Легойда участникам и гостям Международного форума сотрудничества, посвященного 100-летию отечественной народной дипломатии.
