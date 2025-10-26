Адвокат рассказала, как увеличить шанс выиграть спор об опеке при разводе

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова в беседе с РИА Новости назвала прием, который позволит с большей вероятностью выиграть спор об опеке над ребенком после развода.

Адвокат отметила, что если предстоит передача ребенка от одного родителя к другому, важно правильно сформулировать просительную часть иска, указав: "Передать ребенка. Определить место жительства". В противном случае это будет неисполнимое решение, так как для службы судебных приставов важно обозначить действие, осуществление которого они должны реализовать, в категории данных споров: "Передать".