Адвокат рассказала, как увеличить шанс выиграть спор об опеке при разводе
Общество, Россия, Татьяна Кузьминова
Адвокат рассказала, как увеличить шанс выиграть спор об опеке при разводе
Кузьминова советует просить о сохранении для ребенка привычного места проживания
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова в беседе с РИА Новости назвала прием, который позволит с большей вероятностью выиграть спор об опеке над ребенком после развода.
"Существует юридический лайфхак для сохранения ребенку места жительства: на стадии предварительного судебного заседания в соответствии с пунктом 6.1 статьи 152 ГПК РФ
заявить ходатайство о сохранении для ребенка привычного места проживания до вступления решения суда в законную силу. От момента обращения в суд по вступления решения в законную силу может пройти полтора года, и по истечении такого временного интервала суды впоследствии редко меняют место жительства ребенка", - сказала она.
Адвокат отметила, что если предстоит передача ребенка от одного родителя к другому, важно правильно сформулировать просительную часть иска, указав: "Передать ребенка. Определить место жительства". В противном случае это будет неисполнимое решение, так как для службы судебных приставов важно обозначить действие, осуществление которого они должны реализовать, в категории данных споров: "Передать".