Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказала, как увеличить шанс выиграть спор об опеке при разводе - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/razvod-2050641238.html
Адвокат рассказала, как увеличить шанс выиграть спор об опеке при разводе
Адвокат рассказала, как увеличить шанс выиграть спор об опеке при разводе - РИА Новости, 26.10.2025
Адвокат рассказала, как увеличить шанс выиграть спор об опеке при разводе
Адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова в беседе с РИА Новости назвала прием, который позволит с большей... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T03:36:00+03:00
2025-10-26T03:36:00+03:00
общество
россия
татьяна кузьминова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20241116/alimenty-1984130270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна кузьминова
Общество, Россия, Татьяна Кузьминова
Адвокат рассказала, как увеличить шанс выиграть спор об опеке при разводе

Кузьминова советует просить о сохранении для ребенка привычного места проживания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова в беседе с РИА Новости назвала прием, который позволит с большей вероятностью выиграть спор об опеке над ребенком после развода.
"Существует юридический лайфхак для сохранения ребенку места жительства: на стадии предварительного судебного заседания в соответствии с пунктом 6.1 статьи 152 ГПК РФ заявить ходатайство о сохранении для ребенка привычного места проживания до вступления решения суда в законную силу. От момента обращения в суд по вступления решения в законную силу может пройти полтора года, и по истечении такого временного интервала суды впоследствии редко меняют место жительства ребенка", - сказала она.
Адвокат отметила, что если предстоит передача ребенка от одного родителя к другому, важно правильно сформулировать просительную часть иска, указав: "Передать ребенка. Определить место жительства". В противном случае это будет неисполнимое решение, так как для службы судебных приставов важно обозначить действие, осуществление которого они должны реализовать, в категории данных споров: "Передать".
Дети - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Адвокат рассказала, как гарантировать получение алиментов при разводе
16 ноября 2024, 10:34
 
ОбществоРоссияТатьяна Кузьминова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала