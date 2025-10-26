https://ria.ru/20251026/pvo-2050781017.html
ПВО сбила 22 дрона ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 22 дрона ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 26.10.2025
ПВО сбила 22 дрона ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО в период с 16.00 мск до 20.00 мск сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами России, 19 из них - над РИА Новости, 26.10.2025
ПВО сбила 22 дрона ВСУ над российскими регионами
