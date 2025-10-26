Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников в Тульской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 26.10.2025
Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников в Тульской области
Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников в Тульской области - РИА Новости, 26.10.2025
Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников в Тульской области
Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА в Тульской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили 26 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.
Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
