"Весьма символично". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
"Весьма символично". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
2025-10-26T21:13:00+03:00
в мире, донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы рф
EFE: Путин послал Западу сигнал, о том, что он контролирует ситуацию на Донбассе
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. На последней встрече с командующими группировок, задействованных в зоне СВО, Путин послал Западу явный сигнал о ситуации на Донбассе, заявило испанское новостное агентство EFE.
"Он послал сигнал <…> о том, что он обладает преимуществом на Донбассе", — заявило EFE.
Кроме того, агентство отметило военную униформу российского лидера, подчеркнув, что это "весьма символичный внешний вид, призванный проецировать уверенность на поле боя"
EFE напомнило, что во время встречи Путин оценил успехи ВС России
на Покровском и Купянском направлениях, а также сделал заявление о завершении испытаний инновационной ракеты "Буревестник".
Президент в воскресенье посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС Валерием Герасимовым
и командующих группировками, задействованными в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.