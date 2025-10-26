Рейтинг@Mail.ru
"Весьма символично". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 26.10.2025
21:13 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/putin-2050780197.html
"Весьма символично". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
"Весьма символично". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 26.10.2025
"Весьма символично". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
На последней встрече с командующими группировок, задействованных в зоне СВО, Путин послал Западу явный сигнал о ситуации на Донбассе, заявило испанское... РИА Новости, 26.10.2025
"Весьма символично". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

EFE: Путин послал Западу сигнал, о том, что он контролирует ситуацию на Донбассе

© Кремль. Новости/TelegramВладимир Путин посетил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск
Владимир Путин посетил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Кремль. Новости/Telegram
Владимир Путин посетил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. На последней встрече с командующими группировок, задействованных в зоне СВО, Путин послал Западу явный сигнал о ситуации на Донбассе, заявило испанское новостное агентство EFE.
"Он послал сигнал <…> о том, что он обладает преимуществом на Донбассе", — заявило EFE.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Медведев поздравил "всех друзей" России с испытанием "Буревестника"
19:02
Кроме того, агентство отметило военную униформу российского лидера, подчеркнув, что это "весьма символичный внешний вид, призванный проецировать уверенность на поле боя"
EFE напомнило, что во время встречи Путин оценил успехи ВС России на Покровском и Купянском направлениях, а также сделал заявление о завершении испытаний инновационной ракеты "Буревестник".
Президент в воскресенье посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС Валерием Герасимовым и командующих группировками, задействованными в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Попивает вино". Журналист набросился на Зеленского из-за провала ВСУ
19:49
 
В миреДонбассВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
