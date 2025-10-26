"Весьма символично". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Владимир Путин посетил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск

Владимир Путин посетил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. На последней встрече с командующими группировок, задействованных в зоне СВО, Путин послал Западу явный сигнал о ситуации на Донбассе, заявило испанское новостное агентство EFE.

"Он послал сигнал <…> о том, что он обладает преимуществом на Донбассе", — заявило EFE.

Кроме того, агентство отметило военную униформу российского лидера, подчеркнув, что это "весьма символичный внешний вид, призванный проецировать уверенность на поле боя"

EFE напомнило, что во время встречи Путин оценил успехи ВС России на Покровском и Купянском направлениях, а также сделал заявление о завершении испытаний инновационной ракеты "Буревестник".