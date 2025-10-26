Рейтинг@Mail.ru
Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2025
19:48 26.10.2025 (обновлено: 20:34 26.10.2025)
Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров
© РИА Новости / Сергей БобылевВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на лидерском саммите на Аляске подтвердил готовность работать для урегулирования на Украине с опорой на предложенную США концепцию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу "Ультраханг" он напомнил, что до саммита на Аляске спецпосланник президента США Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по Украине, которые там внимательно изучили.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров оценил слова Трампа о "особенно важном" вопросе по Украине
19:46
"Президент России Владимир Путин (на Аляске – ред.) подробно повторил каждый элемент концепции, привезённой Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Всё было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе", - указал глава МИД РФ.
Он добавил, что прямого ответа не последовало, и стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения. Впоследствии президент США Дональд Трамп обсудил эту концепцию с западноевропейскими союзниками Вашингтона, а российский лидер - с соседями, партнёрами и союзниками РФ, указал Лавров.
Нью-Йорке (на встрече в конце сентября - ред.) я напомнил госсекретарю Марко Рубио об этой последовательности событий. Он сказал: "Да, мы всё ещё рассматриваем, мы стараемся, мы заинтересованы", - добавил министр.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров назвал ключ к пониманию кризиса на Украине
19:42
 
