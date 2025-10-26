Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на лидерском саммите на Аляске подтвердил готовность работать для урегулирования на Украине с опорой на предложенную США концепцию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.