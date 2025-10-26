Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на лидерском саммите на Аляске подтвердил готовность работать для урегулирования на Украине с опорой на предложенную США концепцию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу "Ультраханг" он напомнил, что до саммита на Аляске спецпосланник президента США Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по Украине, которые там внимательно изучили.
"Президент России Владимир Путин (на Аляске – ред.) подробно повторил каждый элемент концепции, привезённой Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Всё было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе", - указал глава МИД РФ.
Он добавил, что прямого ответа не последовало, и стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения. Впоследствии президент США Дональд Трамп обсудил эту концепцию с западноевропейскими союзниками Вашингтона, а российский лидер - с соседями, партнёрами и союзниками РФ, указал Лавров.
"В Нью-Йорке (на встрече в конце сентября - ред.) я напомнил госсекретарю Марко Рубио об этой последовательности событий. Он сказал: "Да, мы всё ещё рассматриваем, мы стараемся, мы заинтересованы", - добавил министр.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.