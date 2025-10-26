Рейтинг@Mail.ru
Голикова заявила, что регулярно обсуждает с Путиным поддержку семей - РИА Новости, 26.10.2025
Голикова заявила, что регулярно обсуждает с Путиным поддержку семей
Голикова заявила, что регулярно обсуждает с Путиным поддержку семей
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает с ней поддержку российских семей, исходя из оценки ситуации,... РИА Новости, 26.10.2025
Голикова заявила, что регулярно обсуждает с Путиным поддержку семей

Голикова рассказала, что регулярно обсуждает с Путиным вопросы поддержки семей

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает с ней поддержку российских семей, исходя из оценки ситуации, они формулируют предложения в этой сфере.
В четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин рассказал, что Голикова ему "всю плешь проела" с вопросами поддержки семей. Это правильно, без этого очень трудно решать демографические проблемы, отметил глава государства.
"Мы регулярно с Владимиром Владимировичем общаемся по этому вопросу (поддержки российских семей - ред.) и, конечно, оценивая ситуацию общую, формулируем предложения. И так будет и в будущем", - сказала Голикова журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей
