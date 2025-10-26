https://ria.ru/20251026/putin-2050729441.html
Голикова заявила, что регулярно обсуждает с Путиным поддержку семей
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает с ней поддержку российских семей, исходя из оценки ситуации,... РИА Новости, 26.10.2025
россия
татьяна голикова
владимир путин
Голикова рассказала, что регулярно обсуждает с Путиным вопросы поддержки семей