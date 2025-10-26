Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал позитивным влияние, которое Михалков оказывает на поколения - РИА Новости, 26.10.2025
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:00 26.10.2025
Путин назвал позитивным влияние, которое Михалков оказывает на поколения
Путин назвал позитивным влияние, которое Михалков оказывает на поколения - РИА Новости, 26.10.2025
Путин назвал позитивным влияние, которое Михалков оказывает на поколения
Режиссеру Никите Михалкову удается оказывать позитивное влияние на миллионы людей разных поколений, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
культура
россия
владимир путин
никита михалков
россия, владимир путин, никита михалков
Культура, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков
Путин назвал позитивным влияние, которое Михалков оказывает на поколения

Путин: Михалкову удается оказывать позитивное влияние на миллионы людей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков
Президент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Режиссеру Никите Михалкову удается оказывать позитивное влияние на миллионы людей разных поколений, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник лично поздравил режиссера Никиту Михалкова с юбилеем в театре "Мастерская "12". Кадры посещения президентом театра показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Вас любят миллионы людей - и как актеры, и как режиссеры, и продюсеры. И что очень важно, как-то вам удается в силу вашего таланта безграничного оказывать такое позитивное влияние на миллионы людей, причем разных поколений, разных возрастных групп", - сказал Путин, выступая на юбилее режиссера.
Он отметил, что Михалков всегда на острие того, что происходит в стране и в мире.
"И что самое главное, вы всегда на острие того, что происходит в душах и сердцах людей. Вот в этом, на мой взгляд, ваш талант проявляется", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Путин наградил Михалкова орденом
21 октября, 18:19
 
