Путин назвал позитивным влияние, которое Михалков оказывает на поколения

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Режиссеру Никите Михалкову удается оказывать позитивное влияние на миллионы людей разных поколений, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин во вторник лично поздравил режиссера Никиту Михалкова с юбилеем в театре "Мастерская "12". Кадры посещения президентом театра показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Вас любят миллионы людей - и как актеры, и как режиссеры, и продюсеры. И что очень важно, как-то вам удается в силу вашего таланта безграничного оказывать такое позитивное влияние на миллионы людей, причем разных поколений, разных возрастных групп", - сказал Путин, выступая на юбилее режиссера.

Он отметил, что Михалков всегда на острие того, что происходит в стране и в мире.