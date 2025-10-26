https://ria.ru/20251026/putin-2050721790.html
Путин назвал позитивным влияние, которое Михалков оказывает на поколения
Режиссеру Никите Михалкову удается оказывать позитивное влияние на миллионы людей разных поколений, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Режиссеру Никите Михалкову удается оказывать позитивное влияние на миллионы людей разных поколений, сообщил президент России Владимир Путин.
во вторник лично поздравил режиссера Никиту Михалкова
с юбилеем в театре "Мастерская "12". Кадры посещения президентом театра показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Вас любят миллионы людей - и как актеры, и как режиссеры, и продюсеры. И что очень важно, как-то вам удается в силу вашего таланта безграничного оказывать такое позитивное влияние на миллионы людей, причем разных поколений, разных возрастных групп", - сказал Путин, выступая на юбилее режиссера.
Он отметил, что Михалков всегда на острие того, что происходит в стране и в мире.
"И что самое главное, вы всегда на острие того, что происходит в душах и сердцах людей. Вот в этом, на мой взгляд, ваш талант проявляется", - добавил Путин.