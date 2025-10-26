Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время празднования юбилея режиссера Никиты Михалкова лично поздравил его с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Михалков во вторник отметил 80-летний юбилей. В тот же день был опубликован указ о его награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

"За годы вашей творческой жизни, я хочу вас с этим поздравить, вы удостоены высокой государственной награды, орден Андрея Первозванного", - сказал Путин на праздновании юбилея, обращаясь к Михалкову.