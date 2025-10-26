Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного
Культура
Культура
 
14:57 26.10.2025
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного - РИА Новости, 26.10.2025
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин во время празднования юбилея режиссера Никиты Михалкова лично поздравил его с награждением орденом Святого апостола Андрея... РИА Новости, 26.10.2025
культура
россия
никита михалков
владимир путин
россия
россия, никита михалков, владимир путин
Культура, Россия, Никита Михалков, Владимир Путин
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного

Путин лично поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного

Никита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Никита Михалков. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время празднования юбилея режиссера Никиты Михалкова лично поздравил его с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Михалков во вторник отметил 80-летний юбилей. В тот же день был опубликован указ о его награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
"За годы вашей творческой жизни, я хочу вас с этим поздравить, вы удостоены высокой государственной награды, орден Андрея Первозванного", - сказал Путин на праздновании юбилея, обращаясь к Михалкову.
Кадры поздравления опубликованы в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в воскресенье.
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени
21 октября, 14:04
 
КультураРоссияНикита МихалковВладимир Путин
 
 
