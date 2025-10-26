https://ria.ru/20251026/putin-2050721429.html
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного - РИА Новости, 26.10.2025
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин во время празднования юбилея режиссера Никиты Михалкова лично поздравил его с награждением орденом Святого апостола Андрея... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:57:00+03:00
2025-10-26T14:57:00+03:00
2025-10-26T14:57:00+03:00
культура
россия
никита михалков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916192365_0:36:2914:1675_1920x0_80_0_0_1e71cc08bc3fb692ff59c704c37b488b.jpg
https://ria.ru/20251021/mikhalkov-2049580778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916192365_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_db46c3f2aef5f194b7dfc2def693ba4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никита михалков, владимир путин
Культура, Россия, Никита Михалков, Владимир Путин
Путин поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного
Путин лично поздравил Михалкова с награждением орденом Андрея Первозванного
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время празднования юбилея режиссера Никиты Михалкова лично поздравил его с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Михалков во вторник отметил 80-летний юбилей. В тот же день был опубликован указ о его награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
"За годы вашей творческой жизни, я хочу вас с этим поздравить, вы удостоены высокой государственной награды, орден Андрея Первозванного", - сказал Путин на праздновании юбилея, обращаясь к Михалкову.
Кадры поздравления опубликованы в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"
в воскресенье.