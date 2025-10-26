https://ria.ru/20251026/putin-2050719431.html
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии - РИА Новости, 26.10.2025
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии
Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры других стран поддержали идею о создании Евразийской киноакадемии. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:43:00+03:00
2025-10-26T14:43:00+03:00
2025-10-26T14:43:00+03:00
культура
россия
владимир путин
никита михалков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_22a94ad33c938268749efd32993a72c3.jpg
https://ria.ru/20250423/moskva-2012863976.html
https://ria.ru/20250422/kinoakademija-2012800893.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_349e38a866eedc881642ae55df46adec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, никита михалков
Культура, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии
Путин: лидеры других стран поддержали идею создания Евразийской киноакадемии
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры других стран поддержали идею о создании Евразийской киноакадемии.
Путин
во вторник лично поздравил режиссера Никиту Михалкова
с юбилеем в театре "Мастерская "12". Кадры посещения показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1
".
"И вот совсем недавно вы выступили с такой замечательной инициативой по киноакадемии на евразийском пространстве. Должен сказать, что все мои коллеги, все главы государств, правительств, которым я сообщил об этом, они все поддержали. Причем сразу", - сказал Путин.
Такую реакцию президент России
объяснил тем, что в мире совершенно очевидно востребовано то, что поддерживает национальную идентичность.
"И эти ваши инициативы, эти ваши идеи, конечно, я без всякого преувеличения об этом говорю, выходят далеко за рамки национальной границы. Никита Сергеевич всё придумал сам", - сказал Путин.
В этом контексте президент также отметил награду Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".
"Даже "Бабочку" сам придумал, нарисовал", - добавил Путин.