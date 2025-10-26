Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:43 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/putin-2050719431.html
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии - РИА Новости, 26.10.2025
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии
Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры других стран поддержали идею о создании Евразийской киноакадемии. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:43:00+03:00
2025-10-26T14:43:00+03:00
культура
россия
владимир путин
никита михалков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_22a94ad33c938268749efd32993a72c3.jpg
https://ria.ru/20250423/moskva-2012863976.html
https://ria.ru/20250422/kinoakademija-2012800893.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_349e38a866eedc881642ae55df46adec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, никита михалков
Культура, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков
Путин рассказал о поддержке идеи создания Евразийской киноакадемии

Путин: лидеры других стран поддержали идею создания Евразийской киноакадемии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры других стран поддержали идею о создании Евразийской киноакадемии.
Путин во вторник лично поздравил режиссера Никиту Михалкова с юбилеем в театре "Мастерская "12". Кадры посещения показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии Бриллиантовая бабочка - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию
23 апреля, 01:46
"И вот совсем недавно вы выступили с такой замечательной инициативой по киноакадемии на евразийском пространстве. Должен сказать, что все мои коллеги, все главы государств, правительств, которым я сообщил об этом, они все поддержали. Причем сразу", - сказал Путин.
Такую реакцию президент России объяснил тем, что в мире совершенно очевидно востребовано то, что поддерживает национальную идентичность.
"И эти ваши инициативы, эти ваши идеи, конечно, я без всякого преувеличения об этом говорю, выходят далеко за рамки национальной границы. Никита Сергеевич всё придумал сам", - сказал Путин.
В этом контексте президент также отметил награду Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".
"Даже "Бабочку" сам придумал, нарисовал", - добавил Путин.
Обращение Путина к участникам Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин рассказал о роли Евразийской киноакадемии
22 апреля, 17:43
 
КультураРоссияВладимир ПутинНикита Михалков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала