Культура
 
14:32 26.10.2025
Путин на юбилее Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо
Путин на юбилее Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо
Президент России Владимир Путин, поздравляя режиссера Никиту Михалкова с юбилеем, пожелал, "чтобы у России все было хорошо". РИА Новости, 26.10.2025
культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков
Владимир Путин и Никита Михалков. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя режиссера Никиту Михалкова с юбилеем, пожелал, "чтобы у России все было хорошо".
Во вторник, 21 октября, Михалков отметил 80-летний юбилей.
"Никита Сергеевич и сейчас, когда мы с ним только что вдвоем сидели, ну и в своем творчестве упоминал: "То, что хорошо для России, хорошо и для меня". Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России все было хорошо", - произнес Путин на праздновании, обращаясь к юбиляру.
Слова главы государства были встречены смехом и аплодисментами. Кадры поздравления опубликованы в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Михалков служит России, заявил Путин
20 октября, 15:17
 
Культура
 
 
