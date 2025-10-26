https://ria.ru/20251026/putin-2050717026.html
Путин на юбилее Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо
Путин на юбилее Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо - РИА Новости, 26.10.2025
Путин на юбилее Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо
Президент России Владимир Путин, поздравляя режиссера Никиту Михалкова с юбилеем, пожелал, "чтобы у России все было хорошо". РИА Новости, 26.10.2025
культура
россия
владимир путин
никита михалков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049420686_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_41bead121664d285f1620209e856c9d5.jpg
Путин на юбилее Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо
Путин на юбилее Никиты Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо