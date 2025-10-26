Путин направил приветствие участникам Международного форума сотрудничества

«

"Несмотря на нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран. По его линии реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения. Осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа нашей страны за рубежом, популяризации русского языка", - отметил Путин в телеграмме, которую зачитал советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.