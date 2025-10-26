Рейтинг@Mail.ru
Путин направил приветствие участникам Международного форума сотрудничества - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 26.10.2025 (обновлено: 11:54 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/putin-2050675320.html
Путин направил приветствие участникам Международного форума сотрудничества
Путин направил приветствие участникам Международного форума сотрудничества - РИА Новости, 26.10.2025
Путин направил приветствие участникам Международного форума сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин отметил роль Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T10:57:00+03:00
2025-10-26T11:54:00+03:00
россия
владимир путин
валерий фадеев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
https://ria.ru/20251026/diplomatiya-2050673409.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, валерий фадеев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Владимир Путин, Валерий Фадеев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Путин направил приветствие участникам Международного форума сотрудничества

Путин отметил роль Россотрудничества в формировании образа России за рубежом

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил роль Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в формировании объективного образа России за рубежом.
Путин направил приветственную телеграмму участникам Международного форума сотрудничества, посвященного столетию отечественной народной дипломатии.
«
"Несмотря на нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран. По его линии реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения. Осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа нашей страны за рубежом, популяризации русского языка", - отметил Путин в телеграмме, которую зачитал советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Глава государства напомнил, что Россотрудничество стало преемником Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, которое было основано 100 лет назад и развернуло "системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств".
"В ходе форума предстоит наметить задачи для дальнейшей работы, в том числе в таких направлениях, как сохранение памяти о Великой Отечественной войне, защита традиционных нравственных ценностей, борьба с проявлениями неонацизма и неоколониализма. Уверен, что вы сможете выдвинуть полезные предложения и инициативы, которые послужат развитию настоящего, равноправного и взаимовыгодного международного сообщества", - добавил Путин, обращаясь к участникам форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин отметил роль народной дипломатии в обеспечении интересов России
10:46
 
РоссияВладимир ПутинВалерий ФадеевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала