Путин направил приветствие участникам Международного форума сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин отметил роль Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по... РИА Новости, 26.10.2025
Путин отметил роль Россотрудничества в формировании образа России за рубежом
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил роль Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в формировании объективного образа России за рубежом.
Путин
направил приветственную телеграмму участникам Международного форума сотрудничества, посвященного столетию отечественной народной дипломатии.
«
"Несмотря на нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран. По его линии реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения. Осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа нашей страны за рубежом, популяризации русского языка", - отметил Путин в телеграмме, которую зачитал советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Глава государства напомнил, что Россотрудничество
стало преемником Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, которое было основано 100 лет назад и развернуло "системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств".
"В ходе форума предстоит наметить задачи для дальнейшей работы, в том числе в таких направлениях, как сохранение памяти о Великой Отечественной войне, защита традиционных нравственных ценностей, борьба с проявлениями неонацизма и неоколониализма. Уверен, что вы сможете выдвинуть полезные предложения и инициативы, которые послужат развитию настоящего, равноправного и взаимовыгодного международного сообщества", - добавил Путин, обращаясь к участникам форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.