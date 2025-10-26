Рейтинг@Mail.ru
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 26.10.2025 (обновлено: 10:21 26.10.2025)
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО - РИА Новости, 26.10.2025
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании с военнослужащими была рассмотрена текущая обстановка в зоне СВО. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО

Путин провел совещание и заслушал доклады командующих по ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании с военнослужащими была рассмотрена текущая обстановка в зоне СВО.
"Сегодня в ходе совещание рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне специальной военной операции, на отдельных ее направлениях, заслушаем доклады командующих группировками войск о выполнении задач подчиненными им группировками", - сказал Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.
Владимир Путин
Путин рассказал о работе по ликвидации окруженных сил противника
09:47
09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
