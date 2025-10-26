https://ria.ru/20251026/putin-2050671188.html
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО - РИА Новости, 26.10.2025
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании с военнослужащими была рассмотрена текущая обстановка в зоне СВО. РИА Новости, 26.10.2025
россия
Путин посещает пункт управления объединенной группировки войск
Путин посещает пункт управления объединенной группировки войск
Путин на совещании с военнослужащими обсудил обстановку в зоне СВО
Путин провел совещание и заслушал доклады командующих по ситуации в зоне СВО