Путин назвал автотранспортный комплекс базовой отраслью экономики России

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что автотранспортный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики РФ.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей экономики, важной, неотъемлемой составляющей инфраструктуры страны. От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и инженеров, работников профильных предприятий и учреждений во многом зависят рост промышленного и сельскохозяйственного производства в нашей стране, укрепление межрегиональных и международных связей, гармоничное развитие городов и посёлков, социальное благополучие миллионов людей", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в последние годы в рамках национальных проектов и государственных программ идёт масштабное обновление автодорожной инфраструктуры, на маршруты выходит современный общественный транспорт, отвечающий передовым стандартам безопасности и экологичности, расширяется рынок автотранспортных услуг, повышаются требования к подготовке и квалификации специалистов.

Отдельные теплые слова глава государства адресовал в адрес ветеранов. Президент подчеркнул, что страна гордится подвигом дорожников и водителей-фронтовиков, их стойкостью и мужеством.