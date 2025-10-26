Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал автотранспортный комплекс базовой отраслью экономики России
10:05 26.10.2025 (обновлено: 10:24 26.10.2025)
Путин назвал автотранспортный комплекс базовой отраслью экономики России
Путин назвал автотранспортный комплекс базовой отраслью экономики России
экономика
россия
владимир путин
россия
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал автотранспортный комплекс базовой отраслью экономики России

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что автотранспортный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики РФ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин оценил долю автотранспорта в перевозках грузов
"Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей экономики, важной, неотъемлемой составляющей инфраструктуры страны. От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и инженеров, работников профильных предприятий и учреждений во многом зависят рост промышленного и сельскохозяйственного производства в нашей стране, укрепление межрегиональных и международных связей, гармоничное развитие городов и посёлков, социальное благополучие миллионов людей", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в последние годы в рамках национальных проектов и государственных программ идёт масштабное обновление автодорожной инфраструктуры, на маршруты выходит современный общественный транспорт, отвечающий передовым стандартам безопасности и экологичности, расширяется рынок автотранспортных услуг, повышаются требования к подготовке и квалификации специалистов.
Отдельные теплые слова глава государства адресовал в адрес ветеранов. Президент подчеркнул, что страна гордится подвигом дорожников и водителей-фронтовиков, их стойкостью и мужеством.
"Убеждён, что и впредь опыт, знания и серьёзная поддержка государства будут помогать вам в реализации намеченных целей", - заключил Путин.
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На строительство федеральных автодорог направят 773 миллиарда рублей
29 сентября, 17:41
 
