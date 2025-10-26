https://ria.ru/20251026/putin-2050667175.html
Путин заявил о выполнении учебно-боевых пусков трех компонентов ядерных сил
Путин заявил о выполнении учебно-боевых пусков трех компонентов ядерных сил - РИА Новости, 26.10.2025
Путин заявил о выполнении учебно-боевых пусков трех компонентов ядерных сил
Учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил РФ были выполнены в ходе тренировки стратегических наступательных сил, сообщил президент РФ РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:55:00+03:00
2025-10-26T09:55:00+03:00
2025-10-26T09:55:00+03:00
политика
безопасность
россия
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050664528.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, безопасность, россия, владимир путин, валерий герасимов
Политика, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путин заявил о выполнении учебно-боевых пусков трех компонентов ядерных сил
Путин: выполнены учебно-боевые пуски трех компонентов стратегических ядерных сил