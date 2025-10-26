Рейтинг@Mail.ru
Путин: предстоит работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
09:53 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/putin-2050667067.html
Путин: предстоит работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство
Путин: предстоит работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство - РИА Новости, 26.10.2025
Путин: предстоит работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство
Предстоит еще большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:53:00+03:00
2025-10-26T09:53:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251026/schit-2050662627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин: предстоит работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство

Путин: РФ предстоит работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предстоит еще большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин.
"Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, это понятно, нужно все регламенты осуществить", - сказал Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.
Под руководством Верховного Главнокомандующего проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин заявил о надежности ядерного щита России
09:28
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала