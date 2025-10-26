https://ria.ru/20251026/putin-2050667067.html
Путин: предстоит работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство
Путин: предстоит работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство
Предстоит еще большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
россия
