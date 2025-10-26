Путин: Россия всегда ставит во главу угла сохранность жизни военных

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия всегда будет исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин.

"Приоритетной задачей является обеспечение безопасности сохранности жизни наших военнослужащих… Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих", - сказал глава государства в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.