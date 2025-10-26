Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия всегда ставит во главу угла сохранность жизни военных - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 26.10.2025
Путин: Россия всегда ставит во главу угла сохранность жизни военных
Путин: Россия всегда ставит во главу угла сохранность жизни военных - РИА Новости, 26.10.2025
Путин: Россия всегда ставит во главу угла сохранность жизни военных
Россия всегда будет исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
россия
владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин: Россия всегда ставит во главу угла сохранность жизни военных

Путин: Россия всегда ставит во главу угла сохранность жизни военнослужащих

Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия всегда будет исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин.
"Приоритетной задачей является обеспечение безопасности сохранности жизни наших военнослужащих… Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих", - сказал глава государства в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.
Владимир Путин
Путин назвал ракеты "Буревестник" уникальным изделием
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
 
 
