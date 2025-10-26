Путин рассказал об испытаниях перспективных образцов вооружения

"На этой неделе российскими Вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений", - сказал он в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.